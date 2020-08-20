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    20 августа 2020, 13:49

    Справку для детского сада в Подмосковье можно будет сделать за один день. Куда обращаться?

    Алена Собкалова

    Подмосковным детям перед посещением сада нужно получить справку. Если ребенок посещал детский сад до пандемии коронавируса, то документ ему выдадут на месте. А куда обращаться, если малыш не посещал садик больше трех дней, рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
    Справку для детского сада в Подмосковье можно будет сделать за один день. Куда обращаться?

    Если ребенок ходил в детский сад до пандемии, то справку он без проблем получит на месте. Врач осмотрит его в детсаду и решит, может ли он посещать занятия или нет.

    Трехлеткам, которые идут в детский сад впервые, нужно будет пройти обследование в поликлинике и завести медицинскую карту.

    Ребенок, который не посещал сад больше трех дней, тоже должен получить справку. Процедуру максимально ускорили и упростили для удобства родителей. Справку об отсутствии контактов выдают на основании сведений об отсутствии инфекционных заболеваний в течение 21 дня.

    «Детей у нас достаточно много, нагрузка на медицинские учреждения высокая, поэтому мы максимально упростили этот процесс. Работают кабинеты, которые мы условно называем „Справка в один шаг“. Мама или папа могут записать ребенка на определенное время. Его осматривает терапевт и выдает справку об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями», — пояснила Стригункова.

    Министр отметила, что ребенка ждет стандартная процедура: врач или фельдшер возьмет анализ на энтробиоз и визуально осмотрит малыша.

    «По отсутствию контактов у нас есть информационная система, по которой отслеживается в частности коронавирус. Есть система, которая ведется Роспотребнадзором, в которой указываются все адреса, по которым были зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. По базе данных терапевт просто просматривает и выдает справку об их отсутствии. Это быстро», — заключила Светлана Стригункова.

    Справка действительна в течение трех дней и выдается в указанный срок с учетом даты прибытия в направляемое учреждение.

    В сентябре в Московской области стартует вакцинация от гриппа. Любой желающий сможет сделать прививку в районной поликлинике бесплатно. Для этого нужно взять направление у терапевта.

    В Минздраве подчеркнули важность и необходимость вакцинации с учетом эпидемической ситуации. Благодаря ей существенно снизится риск заражения гриппом. Он все равно остается, но прививка защитит в среднем на 80–90%.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посоветовал жителям не игнорировать прививки. Глава региона отметил, что делать их или нет — выбор каждого, но врачи советуют не отказываться от этого шага.

    Новости SMI.FM