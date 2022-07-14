Справку для детей в летние лагеря начали оформлять онлайн в Подмосковье

Получение медицинских справок в Подмосковье становится удобнее, все больше документов можно получить онлайн, без личного посещения врача. Теперь оформить через интернет возможно и еще один вид справки — 079у. Она выдается детям, которые отправляются на смены в летние оздоровительные или спортивные лагеря. В этом документе содержатся сведения о состоянии здоровья ребенка и о том, показаны ли ему такие поездки.

Получить эту справку теперь можно на официальном портале госуслуг. Доя оформления потребуется сделать буквально несколько кликов. Это уж не первая справка, оформить которую можно без лишних усилий в рамках проекта «Онлайн-поликлиника».

«Получение справок через интернет — это удобно, поскольку избавляет пациента от необходимости приходить за документом в поликлинику. Все можно сделать онлайн в несколько кликов. На данный момент такая возможность реализована уже для четырех видов медицинских справок», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Кроме справки для оздоровительного или спортивного лагеря, онлайн можно заказать 086у для абитуриентов, справку об отсутствии контактов и справку 070/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение. Это делается через личный кабинет на «Госуслугах», где оставляется заявка. Уже в течение трех рабочих дней документ придет на сайт, его оперативно оформят медицинские специалисты.