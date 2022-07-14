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    14 июля 2022, 11:58

    Справку для детей в летние лагеря начали оформлять онлайн в Подмосковье

    Ирэна Вороник

    Получение медицинских справок в Подмосковье становится удобнее, все больше документов можно получить онлайн, без личного посещения врача. Теперь оформить через интернет возможно и еще один вид справки — 079у. Она выдается детям, которые отправляются на смены в летние оздоровительные или спортивные лагеря. В этом документе содержатся сведения о состоянии здоровья ребенка и о том, показаны ли ему такие поездки.

    Справку для детей в летние лагеря начали оформлять онлайн в Подмосковье

    Получить эту справку теперь можно на официальном портале госуслуг. Доя оформления потребуется сделать буквально несколько кликов. Это уж не первая справка, оформить которую можно без лишних усилий в рамках проекта «Онлайн-поликлиника».

    «Получение справок через интернет — это удобно, поскольку избавляет пациента от необходимости приходить за документом в поликлинику. Все можно сделать онлайн в несколько кликов. На данный момент такая возможность реализована уже для четырех видов медицинских справок», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

    Кроме справки для оздоровительного или спортивного лагеря, онлайн можно заказать 086у для абитуриентов, справку об отсутствии контактов и справку 070/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение. Это делается через личный кабинет на «Госуслугах», где оставляется заявка. Уже в течение трех рабочих дней документ придет на сайт, его оперативно оформят медицинские специалисты.