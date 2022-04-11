Справки из центров занятости за любой период начали выдавать на «Госуслугах» Подмосковья

Жители Подмосковья смогут получить необходимую справку из центра занятости за любой период на «Госуслугах». Прежде их выдавали лишь за последние три года.

Справки из центра занятости населения нужны при выходе на пенсию, подтверждении трудового стажа, назначении пособия по уходу за ребенком и не только.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, раньше жители после заказа справки часто повторно обращались, чтобы учесть в ней определенный срок. Например, календарный год.

Для удобства указывать период теперь можно самостоятельно в электронной форме Надежда Куртяник.

Услуга доступна по ссылке uslugi.mosreg.ru. Заявитель получит электронную справку в личном кабинете на портале госуслуг, а оформят ее в течение одного рабочего дня.

Вместе с тем при желании можно будет получить бумажный вариант справки в МФЦ.

Ранее стало известно, что возможность подтвердить право на социальное жилье появилась на «Госуслугах» Подмосковья.