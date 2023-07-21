Подмосковье 21 июля 2023, 16:04 Способы проверить надежность застройщика напомнили жителям Подмосковья Главгосстройнадзор МО

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Отметка Главгосстройнадзора на популярных сайтах недвижимости помогает пользователям быстро получать информацию о застройщике. С 2019 года этим сервисом воспользовались более шести миллионов раз.

Сервис работает на общероссийских порталах «ДомКлик», «Циан» и «Метр квадратный». Маркировка надежности «Проверено Главгосстройнадзором» автоматически присваивается объявлениям с проверенным застройщиком в Подмосковье.

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Переход по такой метке помогает покупателю узнать о компании и принять выверенное решение об участии в долевом строительстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям заявил, что проблему с обманутыми дольщиками в Подмосковье решат до конца года. Оставшимся без жилья из-за недобросовестных застройщиков гражданам выдадут ключи от 12 тысяч квартир.

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