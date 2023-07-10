Подмосковье 10 июля 2023, 13:14 Способы навигации и оплаты проезда на трассах «Автодора» напомнили в Подмосковье

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Жителям Подмосковья напомнили, как ориентироваться на пунктах взимания платы на трассах ГК «Автодор». Сделать это просто — главное следовать навигации, чтобы выбрать нужную полосу для проезда.

Оплатить проезд можно с помощью транспондера. Он действует на любой полосе, но если над определенным участком нет его пиктограммы, то устройство нужно передать кассиру для оплаты.

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Чтобы проехать с помощью транспондера, в легковом автомобиле его следует установить в зоне за зеркалом заднего вида на лобовом стекле. В грузовых автомобилях T-pass нужно прикрепить в нижней части ветрового стекла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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