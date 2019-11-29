Способные на подвиги. День юных героев отметили в Подмосковье

Молодой праздник «День юных героев» отмечают сегодня в Московской области. Школьницы из Подольска рассказали «360», как спасли младенца от падения с 17-го этажа.

Школьницы из Подольска спасли младенца от падения с 17-го этажа. Когда Катя делала эту фотографию, она и не подозревала, что спасет чью-то жизнь. Не раздумывая, школьницы побежали в подъезд, поднялись на этаж и начали стучаться во все квартиры. Дверь в ту самую открылась не сразу — пришлось звать соседей.

«В итоге открывает мужчина, который был после ночной смены. Он идет за ребенком, он закрывает окно, это было очень слышно. Берет ребенка, выходит к нам, говорит спасибо. Он был испуган», — сказала Екатерина Широкая, ученица МОУ СОШ N35 (Подольск).

В этот момент в голове у Кати крутилась только одна мысль — «мы успели». Уже потом о произошедшем узнала мама, вся школа и журналисты. Сегодня уроки начинаются с рассуждений. А как иначе, если 29 ноября - День юного героя в Подмосковье.

«Если бы дверь была открыта, конечно, я бы забежал и снял ребенка с окна. Мне кажется, надо просто помогать, если ты можешь чем-то помочь», — сказал Иван Ништун, одноклассник Кати Широкой.

День юного героя в Подмосковье отмечают второй год. Одноклассники Кати тоже мимо не проходили. Дмитрий Касимов спасал котенка, Софья Феоктистова ловко подхватила малыша, который сорвался с горки. А Ангелина Осипенко при случае могла бы и жизнь прохожему спасти: папа МЧСник научил.

«Если человеку плохо, надо сделать первую помощь. Если человек без сознания, и он упал, надо проверить позвоночник, вот здесь, где шея. Проверить дыхательные пути, если не душит, то нужно будет руки — вот так сделать и к грудине. Ребенку надо 60-80 раз», — сказала Ангелина Осипенко, одноклассница Кати Широкой.

В классе молодого педагога Юлии Каразан 32 человека. Каждый, говорит классный руководитель, в экстренной ситуации может проявить себя совершенно неожиданно. Но основное правило для всех одно.

«Главное правило — что-то произошло, мы идем ко взрослым, что бы это не случилось, в любой ситуации», — сказала Юлия Каразан, классный руководитель Кати Широкой.

Если ребенку 10 лет и больше — он уже способен на подвиг, говорят психологи. Причем желания прославиться или получить награду за благое дело у таких героев совсем нет.

«Для ребенка в таком возрасте важно признание среды, это не пафос. Вот ситуация. Она понимает, что должна что-то сделать, делает, не задумываясь. Это не корысть, ради которой подвиг. Нет, у ребенка в таком возрасте ничего этого еще нет и быть не может. Не сформировано это», — сказала Наталья Звягина, школьный психолог.