Воробьев призвал рассказать беженцам из Донбасса о простом способе оформить документы

Прибывающие в Московскую область беженцы из Донецкой и Луганской народных республик могут получить все документы, начиная от вида на жительства до гражданства, в открытом в Одинцове центре. Необходимо выработать специальный алгоритм, чтобы оформление стало простым и быстрым. Об этом на совещании с правительством региона рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что Центр по оформлению документов продолжает работу. Но нужно ввести единый стандарт по оформлению документов, так как беженцев начинают обрабатывать посредники, которые только мешают.

«До сих пор на этом рынке были разного рода посредники, которые встают на пути оформления документов с целью получить материальное вознаграждение. Наша задача — сделать так, чтобы каждый из 20 тысяч человек, которые приехали, особенно из ДНР и ЛНР, четко знали алгоритм. Чтобы им не дурили голову, а наоборот, оказывали максимальную помощь», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что вместе с главой Солнечногорского городского округа Виктором Родионовым посетил семью беженцев. Люди рассказали, что им пытаются оказывать посреднические услуги для оформления документов. Такого допускать нельзя.

Директор Единого миграционного центра Московской области Татьяна Куприна рассказала, что оформление документов для иностранцев начинается с 9:00 и продолжается до последнего клиента. В день за оформлением бумаг приходят порядка 100 человек, еще столько же приходят за консультациями.

С 18 февраля Подмосковье прибыли 29 105 беженцев, на миграционный учет встали 13 490 человек, а обратились за разрешительными документами 5422 человека.

Для того, чтобы людям было проще оформить документы, центр распечатал информационные листовки, открыл канал в Telegram, где можно получить консультации по заполнению заявлений, переслать на проверку уже заполненные анкеты, а также получить ответы на все вопросы. Взять бланки для оформления можно в общественной приемной.

Губернатор попросил сделать так, чтобы Консультационный центр получил геолокацию в «Яндексе». Так прибывшим будет проще его найти. Кроме того, необходимо провести встречи в пунктах временного размещения беженцев и рассказать им о центре и документах.

«Что касается больших семей, это, как правило, женщины и дети. Я прошу, уважаемые главы округов, уделить персональное внимание. У вас все данные есть. Если нет, возьмите у нас. Там, где у родственников, у близких, знакомых проживают многодетные семьи, требуется дополнительная помощь. Может, транспорт, может, разъяснение», — заявил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья призвал донести информацию до каждого приехавшего в Подмосковье беженца.