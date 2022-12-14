Подмосковье 14 декабря 2022, 13:17 Спортзалов с налоговым вычетом станет в два раза больше в Подмосковье в 2023 году

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Жители Подмосковья смогут получить налоговый вычет за занятия спортом в следующем году. Количество площадок, которые предоставляют такую услугу, увеличится со 128 до 283.

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Министерство спорта России утвердило обновленный перечень спортивных площадок, по которым можно будет получить налоговый вычет. Сюда вошли 283 организации из Подмосковья.

Жители Московской области, которые покупают в таких спортзалах абонементы для регулярного занятия спортом, смогут вернуть 13% от потраченной суммы, но не более 15 600 рублей в год. Причем, опция распространяется и на занятия для детей.

В Министерстве физкультуры и спорта Подмосковья напомнили, что получить налоговый вычет можно двумя способами: предоставить в налоговую инспекцию копию договора со спортивным клубом и кассовый чек или подать заявление работодателю, который временно не будет удерживать 13% от дохода сотрудника.

Более подробный алгоритм действий для оформления вычета можно узнать на сайте регионального Минспорта.

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