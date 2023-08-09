Подмосковье 09 августа 2023, 14:58 Спортсмены Солнечногорска победили на всероссийском турнире по пляжному волейболу Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Спортсмены из Солнечногорска успешно выступили на всероссийском турнире по пляжному волейболу в Яхроме. Алексей Слесарчук и Иван Богданов стали бронзовыми призерами, а Олег Кобяков и Тихон Лосев выиграли золото.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Участие в турнире приняли сильнейшие волейболисты страны. Они выступали в двух возрастных категориях: 2009-2010 и 2007–2008 годов рождения.

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Городской округ Солнечногорск на соревнованиях представляли сразу несколько пар, но до финала добрались только две. Олег Кобяков и Тихон Лосев заняли 1-е место в старшей возрастной группы, обойдя две пары спортсменов из Москвы. Кроме того, Алексей Слесарчук и Иван Богданов выиграли бронзу в младшей возрастной группе.

«В Солнечногорске сильная школа волейбола — наши воспитанники это неоднократно доказывали своими высокими результатами на соревнованиях различных уровней. И очередной успех в Яхроме — яркое тому подтверждение» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году почти во всех школах региона появятся спортивные клубы.

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