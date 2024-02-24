Подмосковье 24 февраля 2024, 16:49 Спортсмены со всей страны поучаствовали в марафоне «Лыжня в Лавру» в городском округе Пушкинский Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Более 600 лыжников со всей страны собрал традиционный марафон «Лыжня в Лавру». Спортивное состязание, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло в городском округе Пушкинский.

Как рассказали в министерстве физической культуры и спорта, спортсмены увидели знаковые достопримечательности по дороге в Троице-Сергиеву лавру, ведь дистанции марафона проходили по одному из главных паломнических маршрутов в России.

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Лыжники проехали мимо села Радонеж, Хотькова монастыря, музеев-заповедников Абрамцево и Мураново.

Участники могли выбрать различные дистанции в зависимости от возраста, а после их прохождения спортсмены получили памятные медали участников.

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