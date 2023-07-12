Подмосковье 12 июля 2023, 07:00 Спортсмены со всей России станут участниками забега на сыроварне Олега Сироты в Истре Источник фото: Истринская сыроварня Олега Сироты

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Забег «Сырный трейл 2023» пройдет в Истре 16 июля. Мероприятие состоится на сыроварне Олега Сироты. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В забеге заявлено 700 участников из 20 городов России. Юные спортсмены смогут пробежать дистанции в 500 и тысячу метров, а взрослые — в пять, десять и 20 километров.

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Также организаторы подготовили раздевалки, камеры хранения, фотозоны и фудкорты. Кроме того, участники смогут принять участие в мастер-классах и детском флешмобе, а также покататься на тракторе.

С подробностями забега можно ознакомиться на сайте.

Место старта и финиша забега находится на Истринской сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское.