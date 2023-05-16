Подмосковье 16 мая 2023, 14:39 Спортсмены со всей России соберутся на забег в Лобне 20 мая

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Всероссийский легкоатлетический пробег пройдет в Лобне 20 мая. Он будет посвящен памяти заслуженного мастера спорта, бронзового призера Олимпийских игр в Риме Семена Ржищина.

Участие в соревнованиях примут профессиональные бегуны, параспортсмены и любители скандинавской ходьбы из разных городов России. Они пробегут две дистанции — протяженностью два и 10 километров в зависимости от возраста. На сегодняшний день уже зарегистрировалось более 200 участников.

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В связи с проведением пробега в Лобне 20 мая с 9:00 до 13:00 будет ограничен проезд автомобилей. Дорожное движение перекроют по улице Крупской от пересечения улицы 40 лет Октября до дома № 18к1, а также от дома № 18к1 до пересечения улицы Ленина.

Напомним, первый легкоатлетический пробег памяти Семена Ржищина прошел в Лобне на стадионе «Москвич» 27 апреля 1996 года.

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