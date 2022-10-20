Спортсмены из Котельников стали призерами на всероссийских соревнованиях | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 17:01 Спортсмены из Котельников стали призерами на всероссийских соревнованиях

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Спортсмены СШОР «Белка» достойно и ярко выступили на всероссийских соревнованиях и Первенстве России по вольтижировке, проходивших в КСК «Конаковские конюшни» Тверской области.

Спортсмены СШОР «Белка» очень хорошо представили себя на всероссийских соревнованиях и на Первенстве России по вольтижировке. Они состоялись на арене КСК «Конаковские конюшни», которая располагается на территории Тверской области.

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В основных стартах в этот раз поучаствовали 190 спортсменов, которые представили 12 регионов России. Только в первый день вольтижеры показывали обязательную и произвольную программы на неподвижной лошади, а вот во второй и третий дни — обязательную и произвольную на шагу и на галопе. Подмосковная команда выступала на кобыле Фартуна, которую считают одним из самых надежных своих партнеров.

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«Белка» — это спортивная школа олимпийского резерва. Она находится в Котельниках на Полевом проезде.