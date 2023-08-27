27 августа 2023, 22:46
Спортсмены преодолели полосу препятствий в День города в Луховицах
В Луховицах День города прошел в необычном формате. В этом году спортсмены преодолевали полосу препятствий. Соревнования назвали «Стальная птица».
На старт вышли 19 команд из Луховиц, Зарайска и Коломны. «Куб», «Тоннель», «Швея» — все это названия коварных препятствий, которые подстерегали участников забега. На пятикилометровом маршруте таких рубежей около 20.
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К участию в соревновании приглашали всех желающих. Уровень подготовки — любой. Соревнование посвятили не только Дню города, но и юбилею Луховицкого авиационного завода.
«Заводу нашему авиационному, который градообразующее предприятие, благодаря которому и появились на карте Луховицы, до этого был станционный поселок, ему 70 лет. И мы в этом году уже второй раз в честь юбилея проводим „Стальную птицу“», — сообщил глава округа Сергей Тимохин.
Участники ныряли в воду, штурмовали высокие стены и взбирались по канату. В среднем на прохождение трассы у команд ушло порядка 50 минут.
На финише все спортсмены получили памятные медали. Победителям вручили кубки в виде стальной птицы — самолета «МиГ», грамоты и подарки.
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Спортсмены
Луховицы
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