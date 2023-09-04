Подмосковье 04 сентября 2023, 09:00 Спортсмены Подольска обыграли соперников из Твери в матчах Юношеской футбольной лиги Андрюхина Мария

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Ребята клуба «Витязь» из Подольска 2007 и 2008 годов рождения обыграли сверстников из тверской спортшколы олимпийского резерва в матчах Юношеской футбольной лиги. Встречи завершились со счетом 5:0 и 4:0 соответственно.

«Наши младшие ребята победили со счетом 4:0 и немного поправили свое положение после предыдущего проигрыша в Калуге. Старшие футболисты выиграли и у Калуги и сегодня. Победы позволили старшим ребятам оказаться на пятом месте в турнирной таблице и они находятся буквально в трех очках от третьей позиции», — рассказал директор футбольной школы «Витязь» Валерий Волков.

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Следующие матчи футболисты из Подольска проведут на своем поле против сверстников из Мурома, которые уверенно идут вверх по турнирной таблице.

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