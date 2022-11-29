Подмосковье 29 ноября 2022, 12:31 Спортсмены Подмосковья завоевали 5 медалей на соревнованиях по санному спорту

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Всероссийские соревнования по санному спорту «Кубок кубков — 2022» прошли в Сочи с 23 по 28 ноября. Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей, сообщили в Минспорте.

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Павел Репилов взял золото в заезде на одноместных санях. В этой же дисциплине бронзу получил Евгений Лобеев. Среди женщин серебро завоевала Виктория Демченко. Вместе с Дарьей Пересторониной они взяли еще одно второе место в заезде на двухместных санях. Третье место досталось Ярославе Остапенко и Варваре Шумик.

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