Подмосковье 26 декабря 2022, 11:19 Спортсмены Подмосковья заняли третье место в стрельбе из лука на всероссийских соревнованиях

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Сборная Подмосковья заняла третье место в стрельбе из классического лука на всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера России Л. Н. Устинова-Иванова в Рыбинске. Еще один спортсмен региона стал бронзовым призером в стрельбе из блочного лука, сообщили в Минспорте области.

Третье место заняла команда в составе Андрея Абрамова, Нила Денисова и Владислава Богатова. Призером в стрельбе из блочного лука стал Владимир Быков.

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Всего в соревнованиях участвовали 350 спортсменов из 21 региона страны. Они разыграли 16 комплектов наград. Турнир продлится до 27 декабря.

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