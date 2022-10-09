Спортсмены Подмосковья вошли в пятерку лидеров летних игр паралимпийцев | 360°

Подмосковье 09 октября 2022, 11:36 Поделиться Telegram

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Viber Спортсмены Подмосковья вошли в пятерку лидеров летних игр паралимпийцев Сборная Подмосковья вошла в топ-5 сильнейших регионов на летних играх паралимпийцев

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Сборная команда Московской области замкнула пятерку сильнейших по итогам последнего дня летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В соревнованиях участвовали 78 регионов России, а также сборные Белоруссии, Германии, Армении, Сербии, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Мали, Эритреи и представители ДНР.

«Сборная Московской области завоевала 50 медалей на летних играх паралимпийцев. <…> В копилке нашей команды — 16 золотых, 14 серебряных и 20 бронзовых наград. Поздравляю спортсменов и тренеров с успешным выступлением!» — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Чемпионами заключительного дня летних игр паралимпийцев стали Елена Крутова, Екатерина Кондратьева и Игорь Мешков в стрельбе из лука (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), Римма Ястребова и Юлия Тараненко в шашках (спорт ПОДА и спорт слепых соответственно), Станислав Бабарыкин в шахматах (спорт слепых).

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Вторые места в рамках соревнований спорта ПОДА заняли Анастасия Джиоева, Елена Крутова и Иван Козлов в стрельбе из лука, Даниил Куранов в беге на 400 метров и Дмитрий Редин в шашках. Наконец, бронзовые награды завоевали Екатерина Кондратьева и Иван Козлов в стрельбе из лука (спорт ПОДА) и Полина Тараненко в шахматах (спорт слепых).

Помимо этого, сборная Подмосковья обыграла «Нижегородец» в золотом финале турнира по футболу среди лиц с заболеванием ЦП. Команда Московской области лидировала со счетом 4:0 и стала чемпионом игр.

Летние игры паралимпийцев проходили в Сочи с 2 по 8 октября.

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