Подмосковье 15 декабря 2022, 13:10 Спортсмены Подмосковья стали финалистами национальной премии в четырех категориях

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4 представителя Подмосковья стали финалистами национальной спортивной премии 2022 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Церемония награждения состоялась 14 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Подмосковные спортсмены вошли в число лучших в 4 номинациях.

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Главный тренер спортивно-патриотического клуба «ЯРОПОЛК» в Красногорске Илья Шадриков оказался в тройке финалистов в номинации «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы».

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Двукратный победитель Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» Олег Пономарев стал одним из трех финалистов в номинации «Преодоление — лучший спортсмен года». В этой же номинации среди женщин оказалась двукратная чемпионка мира 2022 года по стрельбе из лука, победительница Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» Елена Крутова.

ГБУ Московской области «Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике» вошло в тройку лучших в номинации «Спортшкола года».

Всего в 2022 году на участие в спортивной национальной премии поступило более 150 заявок. 18 победителей были определены экспертным советом путем голосования.

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