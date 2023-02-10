Подмосковье 10 февраля 2023, 22:45 Спортсмены Подмосковья привезли с чемпионата России по греко-римской борьбе 5 медалей

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Спортсмены из Московской области привезли с чемпионата России по греко-римской борьбе одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды. Лучшим в весе до 63 килограммов стал Астемир Бижоев.

Вице-чемпионом турнира в категории до 72 килограммов стал Артем Манасов.

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Третьи места заняли Адам Гаужаев в весе до 67 килограммов, Адлет Тюлюбаев в категории до 77 килограммов и Садык Лалаев в весе до 60 килограммов.

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​Соревнования проходили с 6 по 10 февраля в Уфе.

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