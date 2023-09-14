Подмосковье 14 сентября 2023, 19:20 Спортсмены Мытищ заняли первое место в турнире по мини-футболу среди юношей 2011 года рождения пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Соревнования по мини-футболу среди юношей 2011 года рождения прошли в спортивном центре «Строитель» в Мытищах. По итогам игр победу одержала местная команда.

Всего за победу боролись пять команд — из Мытищ, Щелкова, Химок, Москвы и Нижнего Новгорода. Серебро завоевала нижегородский клуб «Юность», бронза досталась спортсменам из Щелкова.

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