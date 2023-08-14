Подмосковье 14 августа 2023, 17:08 Спортсмены Лобни выступят в финале турнира по баскетболу на кубок губернатора Unsplash

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Спортсмены из Лобни успешно выступили на региональном этапе всероссийского массового турнира по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Теперь они сыграют в финале Кубка губернатора Московской области.

Региональные состязания, приуроченные ко Дню физкультурника, прошли 13 августа. Участие в турнире принимала 201 команда из 33 округов Подмосковья. Лобню представляли три юношеские команды разных возрастных категорий.

Юниоры 2005–2006 годов рождения стали победителями в своей категории, обыграв противников со счетом 16:7. Теперь они будут представлять округ на финальном этапе Кубка губернатора Московской области.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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