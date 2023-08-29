Спортсмены Лобни выиграли два золота на соревнованиях по олимпийскому карате в Казахстане | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 13:40 Спортсмены Лобни выиграли два золота на соревнованиях по олимпийскому карате в Казахстане пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Команда клуба карате «Мастер» из Лобни успешно выступила на соревнованиях в Казахстане. Спортсмены выиграли две золотые медали на соревнованиях по олимпийскому карате.

Международный турнир проходил 25 и 26 августа. Участие в нем приняли более 700 спортсменов из пяти стран мира.

Реклама

Спортсменка из Лобни Вероника Гашникова заняла 1-е место среди девушек в возрастной категории 14-15 лет. Ее товарищ по клубу Кирилл Басаев победил среди юношей 12-13 лет.

пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, сегодня в городском округе Лобня идет реконструкция стадиона «Труд». Там обновят футбольное поле, оборудуют беговые дорожки с резиновым покрытием, построят зону для воркаута и многофункциональную площадку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 стадионов в школах региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».