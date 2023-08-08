Подмосковье 08 августа 2023, 11:39 Спортсмены Лобни выиграли бронзу в финале Кубка губернатора по волейболу пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Команда «Флагман» из Лобни заняла 3-е место в финале Кубка губернатора по волейболу. Итоговые состязания прошли во Дворце спорта округа 5 августа.

В финале встретились мужские команды из четырех округов. Лобненцы выиграли бронзовые медали, серебро взяли спортсмены из Котельников, а победителями соревнований стали волейболисты из Пущина. Всех участников наградили памятными сувенирами, медалями и дипломами, а призеры и победители получили кубки.

Напомним, сегодня в городском округе Лобня ведется реконструкция стадиона «Труд». Уже к концу августа там обновят футбольное поле, построят зону для воркаута и многофункциональную спортивную площадку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил необходимость создания комфортных условий для отдыха в парках региона.

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