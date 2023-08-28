Подмосковье 28 августа 2023, 11:54 Спортсмены Лобни победили на отборочном этапе турнира по дзюдо за кубок губернатора пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Двое спортсменов из Лобни заняли 1-е места на отборочном туре Кубка губернатора по дзюдо. Участие в состязаниях приняли 400 борцов из Подмосковья.

Соревнования по дзюдо прошли в рамках проекта «Лига Подмосковья». Победителями стали спортсмены из лобненского клуба «Брандком-мастерс» Павел Харлов и Аршалуйс Акопян. Подготовили дзюдоистов тренеры Юрий Омадзе и Владимир Кузнецов.

пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня

Теперь ребята из Лобни представят округ в финале Кубка губернатора. Турнир состоится 2 сентября.

пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 стадионов в школах региона.

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