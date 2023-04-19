19 апреля 2023, 14:47
Спортсмены из Жуковского выиграли три золота на чемпионате Подмосковья по легкой атлетике
Чемпионат и первенство Подмосковья по легкой атлетике прошли в Жуковском. Три спортсмена округа получили золотые медали.
Заслуженный тренер Подмосковья Юрий Горбунов рассказал, что соревнования проводят не первый год среди юношей и девушек всех возрастов на дистанциях от двух до пяти тысяч метров.
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Золотые медали получили Ирина Шевченко, Георгий Косарев и Алексей Петлин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Жуковский
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