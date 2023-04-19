Подмосковье 19 апреля 2023, 14:47 Спортсмены из Жуковского выиграли три золота на чемпионате Подмосковья по легкой атлетике Дмитрий Павлов

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Чемпионат и первенство Подмосковья по легкой атлетике прошли в Жуковском. Три спортсмена округа получили золотые медали.

Заслуженный тренер Подмосковья Юрий Горбунов рассказал, что соревнования проводят не первый год среди юношей и девушек всех возрастов на дистанциях от двух до пяти тысяч метров.

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Золотые медали получили Ирина Шевченко, Георгий Косарев и Алексей Петлин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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