Подмосковье 14 января 2023, 23:27 Спортсмены из Жуковского продолжили бегать в парках после попадания под санкции

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В Жуковском продолжились субботние дружеские старты «Пять верст». Каждую неделю спортсмены выходят на пятикилометровую пробежку. В прошлом году они попали под санкции и были исключены из Международной федерации паркрана.

«Чтобы сохранить нашу атмосферу, наших бегунов и волонтеров, потребовалось придумать новую общероссийскую систему, чтобы была возможность, как раньше у нас был „Паркран-туризм“, а сейчас уже „Пять верст-туризм“, — сообщила активистка Ксения Абрамова.

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После забега участники пьют чай, общаются, участвуют в конкурсах. В Жуковском забеги часто бывают тематическими. Например, в городе был «птичий» и «кошачий» пробежки, когда паркранеры вешали кормушки для птиц и собирали корм для бездомных четвероногих.

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