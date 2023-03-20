Подмосковье 20 марта 2023, 17:23 Спортсмены из Жуковского привезли золотые и серебряные медали с чемпионата и первенства ЦФО по кикбоксингу Дмитрий Павлов

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Юные спортсмены из Жуковского привезли медали с чемпионата и первенства Центрального федерального округа (ЦФО) по кикбоксингу. Дети тренируются в центре единоборств «Штурм» у Сергея Прусова.

Организатором соревнований выступила межрегиональная Федерация кикбоксинга России ЦФО. В них поучаствовали порядка 400 спортсменов.

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Боксеры из Жуковского выступили в двух дисциплинах. В итоге Захар Лапенков и Алена Капичникова стали победителями первенства в лоу-кике в своем весе и возрастных категориях, в фулл-контакте Таисия Настечик заняла второе место.

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«Отличный турнир, отличные результаты! Еще раз хочу поздравить всех без исключения спортсменов, которые показали бойцовский характер и свой максимум», — поздравил тренер Прусов.

Также призовые места заняли Анатолий Капичников, Владислав Абдрахманов, Дмитрий Сидоров и Вячеслав Корнилов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшие пять лет приведут в порядок 50 спортивных объектов региона.

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