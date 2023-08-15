Подмосковье 15 августа 2023, 13:37 Спортсмены из Воскресенска заняли 2-е место на региональных соревнованиях по стритболу пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Спортсмены из Воскресенска успешно выступили на региональных соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Турнир прошел в рамках Кубка губернатора ко Дню физкультурника.

Участие в состязаниях приняла 201 команда из 33 округов Подмосковья. Воскресенск представляли три команды. Их наставником на соревнованиях был инструктор по спорту спортивного комплекса «Химик» Илья Донодин.

Спортсмены 2007 года рождения провели шесть матчей, обыграв пять спортивных школ Московской области. В финале ребята уступили воспитанникам училища олимпийского резерва № 3 из Химок со счетом 5:7. В итоге воскресенцы заняли 2-е место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил финал турнира на Кубок Александра Овечкина. Он поблагодарил организаторов и спортсменов.

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