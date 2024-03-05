Подмосковье 05 марта 2024, 15:29 Спортсмены из Воскресенска стали призерами всероссийского турнира по фехтованию Медиасток.рф

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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию в Воскресенске выступили на всероссийском турнире в Смоленске. Они завоевали две медали в личном и две — в командном первенстве.

На турнире разыгрывались четыре комплекта медалей в двух возрастных группах среди юношей: до 15 и до 18 лет. По итогам соревнований Лев Сдобников занял 2-е место, Артем Карпунин получил бронзу. В командном первенстве в младшей группе лучшими стали фехтовальщики второй команды Московской области, в составе которой выступал Лев Сдобников из Воскресенска. В командном первенстве кадетского зачета Артем Карпунин завоевал 3 место.

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Также в Смоленске проходил детский турнир среди мальчиков в возрасте до 12 лет. На этот раз воскресенские спортсмены остались без медали, но получили опыт выступлений на выездных соревнованиях.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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