Подмосковье 15 февраля 2023, 11:51 Спортсмены из Воскресенска стали лучшими на соревнованиях по фехтованию «Золотое кольцо России»

Читать 360tv в

Спортсмены из Воскресенска стали лучшими на соревнованиях по фехтованию «Золотое кольцо России» среди юношей и девушек до 15 лет. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва завоевали сразу несколько призовых мест.

Соревнования прошли в городе Коврове Владимировской области. Участие в них приняли более 200 спортсменов из разных регионов страны.

Реклама

Шпажисты из Воскресенска готовились под руководством тренера Андрея Стручкова и показали достойные результаты. Командное золото получили Никита Козлов, Даниил Лукьяненко, Лев Сдобников и Илья Лобыкин. Даниил Лукьяненко также завоевал личное золото, а Виктория Маркина заняла третье место.

Реклама

Воскресенская школа шпаги ведет свою историю с 1965 года, ее основателем был заслуженный тренер России Юрий Кузнецов. Среди воспитанников — известные российские спортсмены: Александр Бекетов и Александр Глазунов, Алексей и Вячеслав Селиных, Сергей Сливка и Антон Авдеев, Юлия Нелюбова и Татьяна Андрюшина, Ян Сидорович и Анастасия Балягина.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».