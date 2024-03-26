Подмосковье 26 марта 2024, 23:02 Спортсмены из Ступина завоевали 11 наград кубка мира по тхэквондо Русская федерация развития тхэквондо

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Международный турнир «Кубок Северной Пальмиры» завершился в Санкт-Петербурге. В этом году ему присвоили статус кубка мира по тхэквондо ICTF. Одиннадцать наград в рамках соревнований завоевали спортсмены из Ступина.

Состязания проходили в спортивном комплексе Nova Arena и собрали свыше 600 участников из 25 регионов России и семи стран мира, таких как Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Туркменистан и Новая Зеландия.

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Участники турнира соревновались в различных категориях: «Туль» — демонстрация техники, «Массоги» — бои, и «Силовое разбивание» — приемы ударов.

Ступинские спортсмены под руководством тренеров Юлии и Олеся Жуковых показали отличные результаты и выступали от имени межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Русская Федерация развития тхэквондо».

Олесь Жуков отметил, что на турнире проводятся отборочные соревнования для составления сборной России, и три спортсменки из Ступино — Юлия Маскаева, Ксения Симонайцева и Таисия Столярова — были включены в состав сборной.

По итогам турнира ступинские спортсмены достигли следующих результатов: Таисия Столярова заняла III место в спарринге и II за технический комплекс, а Юлия Маскаева завоевала III и II места соответственно. Андрей Курашкин и Дмитрий Комаров выиграли серебро и бронзу в своих весовых категориях в спарринге, а Рамиль Якупов получил бронзу за демонстрацию технического комплекса «Туль».

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