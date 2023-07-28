Подмосковье 28 июля 2023, 12:30 Спортсмены из Солнечногорска заняли призовые места на турнире по волейболу Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Солнечногорские спортсмены заняли призовые места на домашнем этапе первенства Московской области по волейболу. Они одержали победу в трех возрастных категориях.

Участие в соревнованиях приняли 80 команд из муниципалитетов Подмосковья в трех возрастных категориях — от 13 до 18 лет.

Солнечногорцы Иван Богданов и Алексей Слесарчук заняли первое место среди юношей 13-14 лет, Даниил Пономаренко и Олег Кобяков выиграли «серебро» в возрастной группе 17-18 лет, а Григорий Тютиков и Кирилл Визичканич стали бронзовыми призерами среди спортсменов 15-16 лет.

Следующие соревнования волейболистов пройдут в округе 29 июля. На стадионе «Металлург» состоится открытый турнир Солнечногорска по пляжному волейболу. Он будет приурочен к 100-летию отечественного волейбола. Призы от генерального спонсора турнира группы компаний «Садовое кольцо» разыграют среди 16 молодежных женских команд Московской области. Начало матчей в 11:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что до конца года спортивные секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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