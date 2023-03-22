Подмосковье 22 марта 2023, 16:32 Спортсмены из Солнечногорска выступят на чемпионате России по панкратиону

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Спортсмены городского округа Солнечногорск приняли участие в чемпионате и первенстве Москвы по панкратиону. Там они завоевали право выступать на чемпионате России по этому виду спорта.

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Панкратион — возрожденный древний олимпийский вид единоборств. И солнечногорские спортсмены освоили его на высоком уровне. По итогам напряженных поединков на соревнованиях в Москве бойцы завоевали одну золотую, две серебряных и одну бронзовую награды.

Первое место занял Михаил Костенко. Второе место разделили Хаттаб Хидиров и Магомед Шахбанов, а третью ступеньку взял Эльхан Орозалиев.

Призеры соревнований прошли отбор и получили право участия в чемпионате России. Он пройдет с 5 по 9 апреля в Санкт-Петербурге.

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