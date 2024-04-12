Подмосковье 12 апреля 2024, 17:05 Спортсмены из Солнечногорска выступили на чемпионате России по стрельбе из арбалета Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Чемпионат и первенство России по стрельбе из арбалета проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово» имени Бориса Михайлова в Солнечногорске. В них участвуют 67 лучших стрелков страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Астраханской, Иркутской областей, Пермского и Краснодарского края.

Спортсмены выступают в категориях «юноши и девушки» (до 18 лет), «юниоры и юниорки» (до 23 лет), «мужчины» и «женщины». В зависимости от категории они выполняют упражнения по стрельбе по мишеням на дистанции 10-18 метров и производят по 40, 60 или 120 зачетных выстрелов.

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«Городской округ Солнечногорск представляют пять арбалетчиков, участников движения „Юнармия“. Они выступают в составе сборной команды Московской области», — отметил заместитель председателя Федерации стрельбы из арбалета России Александр Сорокин.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Соревнования продлятся до 15 апреля. Организаторы — министерство спорта России, федерация стрельбы из арбалета, управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск.

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