Подмосковье 14 февраля 2024, 12:24 Спортсмены из Солнечногорска стали победителями всероссийских соревнований по самообороне Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Девять спортсменов из Солнечногорска в составе сборной команды Подмосковья приняли участие в чемпионате и первенстве России по самообороне в академии спорта «Динамо». Они завоевали четыре золотые и одну бронзовую медали.

Организаторами соревнований выступили Федерация самообороны Москвы и Международная федерация рукопашного боя. За звание лучших боролись более 300 спортсменов из 29 регионов страны.

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По итогам первенства России лучшими стали Александр Гаврилин, Илья Манухин и Анна Финогенова, а третье место занял Роман Манухин. Любовь Асонова стала чемпионкой России.

Спортсмены из Солнечногорска вошли в сборную команды России по самообороне и примут участие в международных стартах в 2024 году — первенстве и кубке мира. Соревнования пройдут в Москве в апреле.

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