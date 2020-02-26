Спортсмены из Солнечногорска победили на открытом первенстве по греко-римской борьбе

Юные борцы из Солнечногорска выиграли командный зачет на открытом первенстве по греко-римской борьбе, завоевав 68 медалей.

Турнир в спортивном комплексе «Олимп» посвятили Дню защитника Отечества. За звание лучших боролись 180 спортсменов из Солнечногорска, Химок, Одинцова, Клина, Зеленограда, Москвы, Вышнего Волочка, Твери, Калязина и Пензы.

Борцы из Солнечногорска выиграли командный зачет на открытом первенстве по греко-римской борьбе, завоевав 68 медалей.

Заслуженный тренер РФ Владимир Буторин подчеркнул, что эти соревнования стали традицией для городского округа Солнечногорск, они прошли уже 11-й раз.

«Участие в таких турнирах дает возможность борцам себя проявить, это старт для будущих соревнований», — сделал акцент Владимир Буторин.

Заслуженный тренер РФ добавил, что на подобных первенствах тренеры отмечают талантливых ребят и берут их под свою опеку, чтобы и дальше развивать спортивные навыки молодых борцов.

По итогам соревнований ребята из Солнечногорска заняли первое общекомандное место, завоевав 68 медалей: 14 золотых, 18 серебряных и 36 бронзовых.