Подмосковье 07 августа 2023, 18:34 Спортсмены из Пущина победили на Кубке губернатора по волейболу Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Мужская команда из Пущина победила на Кубке губернатора по волейболу среди любителей из малых городских округов. Соревнования прошли в спортивном комплексе «Лобня». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На второй ступени пьедестала оказалась сборная из Котельников, на третьей — из Лобни. Отмечается, что финальные матчи соревнований по волейболу среди спортсменов из крупных округов состоятся 12 августа в День физкультурника.

Кубок губернатора проводится при поддержке правительства Московской области по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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