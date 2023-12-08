Подмосковье 08 декабря 2023, 10:29 Спортсмены из Подольска стали призерами первенства и чемпионата мира по карате Телеканал «360»

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Подольские каратисты выиграли медали на чемпионате и первенстве мира. Соревнования прошли в Казахстане в конце ноября.

Десять спортсменов из Подольска представляли страну на соревнованиях. Домой они привезли кубки и шесть медалей: две золотых, серебряную и три бронзовых. Ребята прошли несколько отборочных этапов, в том числе региональные и всероссийские соревнования, перед тем как попасть на международный турнир.

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Главную награду получил Алексей Симонов. Он стал чемпионом мира среди мужчин в весовой категории 75 килограммов.

«Я поехал на первенство мира, когда мне было 12 лет. Так получилось, что мне единственному не получилось войти в число призеров. Я приехал домой и решил, что когда-нибудь дойду до этого. Спустя 12 лет у меня получилось выиграть и осуществить свою мечту», — рассказал Алексей.

Подольские спортсмены занимаются в школе карате президента Московской областной федерации киокусинкай Алексея Фирсанова. В школе 500 учеников, 11 филиалов и столько же тренеров. Четверо из них подготовили чемпионов и призеров международного турнира.

«Сам турнир удался. Конечно, больше всего было участников из Казахстана, но были и участники из Японии, из Африки, даже несколько участников из Канады и Америки. Мы справились, готовились к этому турниру ни один год», — поделился Алексей Фирсанов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято на фоне санкций, введенных против России.

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