Подмосковье 25 февраля 2023, 14:17 Спортсмены из Подольска стали призерами на турнире авиамоделей

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Жители Подольска Олег и его сын Владимир Яркины заняли первое и третье места в открытом показательном турнире по авиамодельному спорту в классе «аэросани». Соревнования прошли в Чертанове.

В фестивале участвовали 36 команд из Москвы, Подмосковья, Калужской, Тульской, Воронежской областей.

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«У меня была дизельная модель, которой года два. Я много практиковался с ней, хорошо управляю», — сообщил призер среди юниоров Владимир Яркин.

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Олег Яркин собрал модель из пенопласта с электрическим двигателем вместе с сыном три года назад, чтобы запускать на площади недалеко от дома.

«Надо было пройти дистанцию между фишек, попасть в ворота. Дистанция была длинная, модель находилась далеко, управлять ей было сложно», — сообщил Олег Яркин.

Перед соревнованиями Яркины доработали модель аэросаней. В итоге аппаратом стало возможно управлять с расстояния до 700 метров. Далее Яркины будут выступать на всероссийских соревнованиях по воздушному бою, которые пройдут в Химках.

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