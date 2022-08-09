Спортсмены из Подмосковья завоевали несколько десятков наград за неделю

Август для спортсменов из Подмосковья начался с высоких достижений. Регион стал победителем чемпионата России по легкой атлетике, успешно выступил на «Играх Дружбы» в Казани и завоевал ряд других наград. Достижениями поделились в Минспорта области.

Орехово-Зуево принял первенство ЦФО по дзюдо среди спортсменов младше 18 лет. Там представители Подмосковья завоевали 10 медалей в разных весовых категориях. Среди них три золотых, две серебряных и пять бронзовых медалей.

Чемпионат России по триатлону в Альметьевске завершился для подмосковной атлетки Ирины Жулдыбиной «бронзой». Также на минувшей неделе Екатерина Бондарь взяла «серебро» XI летней Спартакиады учащихся в олимпийской дисциплине «пулевая стрельба» в Казани. Другой этап этих соревнований прошел в Башкирии. Там женская команда заняла третье место.

Еще два спортсмена взяли «золото» и «серебро» на международных соревнованиях по современному пятиборью «Кубок Леднева». Свои навыки также показала подмосковная команда «звезда» на первенстве России среди юниорок по софтболу, став бронзовым призером.

Гребцы региона тоже отметились на прошлой неделе. В Казани прошло первенство России до 24 лет по гребле на байдарках и каноэ. Там подмосковные спортсмены взяли шесть золотых медалей и три серебряных.

Еще три медали получили в Чебоксарах, на III этапе Кубка России и первенстве России по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине «шорт-трек». Юные спортсмены 13-14 лет взяли две «бронзы» и одно «золото».

Также Надежда Сергеева из Подмосковья стала лучшей на соревнованиях по ходьбе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве еще 34 спортивных объектов в Подмосковье. Это бассейны крытые катки, футбольные поля и стадионы.