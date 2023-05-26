Подмосковье 26 мая 2023, 12:36 Спортсмены из Подмосковья завоевали еще 3 медали на Российско-китайских молодежных летних играх Минспорт РФ

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Полный комплект медалей — золото, серебро и бронзу — завоевали подмосковные спортсмены в третий день Российско-китайских молодежных летних игр. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Представитель спортивной школы олимпийского резерва из Химок Темур Кулдасов стал лучшим в греко-римской борьбе. В своей весовой категории до 60 килограммов он взял золото игр.

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Серебро в копилку сборной принес Герман Зажирский из Истры. Он стал вторым в комбинированной смешанной эстафете по плаванию. В эстафете на 400 метров вольным стилем на третью ступень пьедестала поднялся Роман Акимов из Мытищ.

На играх выступают семь спортсменов из Подмосковья. Соревнования проходят в городе Чунцин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры.

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