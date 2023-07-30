30 июля 2023, 06:00
Спортсмены из Подмосковья завоевали два золота на чемпионате России по лыжным гонкам
Подмосковные спортсмены Виктория Лукашова и Дмитрий Воронин завоевали две золотые медали на чемпионате России по лыжным гонкам на лыжероллерах в спринте. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Воронин стал лучшим на дистанции 200 метров свободным стилем среди мужчин. Он опередил олимпийского чемпиона Сергея Устюгова.
Лукашова стала первой в аналогичной дисциплине среди женщин.
Турнир продлится до 30 июля в Ханты-Мансийске. В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменов из 25 регионов страны.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
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Спортсмены
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