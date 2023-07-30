Подмосковье 30 июля 2023, 06:00 Спортсмены из Подмосковья завоевали два золота на чемпионате России по лыжным гонкам СШОР "Истина"

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Подмосковные спортсмены Виктория Лукашова и Дмитрий Воронин завоевали две золотые медали на чемпионате России по лыжным гонкам на лыжероллерах в спринте. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Воронин стал лучшим на дистанции 200 метров свободным стилем среди мужчин. Он опередил олимпийского чемпиона Сергея Устюгова.

Лукашова стала первой в аналогичной дисциплине среди женщин.

Турнир продлится до 30 июля в Ханты-Мансийске. В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменов из 25 регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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