Спортсмены из Подмосковья завоевали 7 медалей в Кубке России по бобслею в Сочи

Участники соревнований из Подмосковья получили награды разного достоинства. Ростислав Гайтюкевич удостоился золота в состязаниях двухместных экипажей и бронзы в «четверках» вместе с Кириллом Антюхом. Алексей Стуленев занял первое место в дисциплине «четырехместные экипажи» и второе — в «двойках». Бронзовые медали пополнили копилку Степана Дубинко и Анастасии Курышевой, которые участвовали в соревнованиях двухместных экипажей.

По итогам соревнований сформирован состав сборной России, которая представит страну на первом этапе Кубка мира в Латвии. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Бобслеисты из Подмосковья своими успешными выступлениями доказали, что входят в число лидеров национальной команды и достойны принять участие в международных стартах», — отметил чиновник.

На первенстве России по бобслею участвовали спортсмены до 27 лет.

Ранее Елена Никитина взяла золото на Кубке России по скелетону на олимпийской трассе в Сочи.