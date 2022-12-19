Подмосковье 19 декабря 2022, 16:08 Спортсмены из Подмосковья завоевали 6 медалей на соревнованиях по лыжному фристайлу в Перми

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Этапы всероссийских соревнований по лыжному фристайлу завершились в Пермском крае. Подмосковные спортсмены привезут домой три золотые, серебряную и две бронзовые медали.

В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья рассказали, что лучшей на двух этапах соревнований среди девушек стала Анастасия Смирнова. Артем Шульдяков получил бронзу на первом этапе и золото на втором. Он же вместе с партнером стал вторым в парном могуле. Никита Паркачев из Подмосковья стал третьим в этой же дисциплине.

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Соревнования прошли в городе Чусовом Пермского края.

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Итоги спортивного года подвели в Подмосковье. В 2022 году спортсмены Московской области завоевали 2,4 тысячи медалей на международных и всероссийских соревнованиях.

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