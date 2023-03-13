13 марта 2023, 16:38
Спортсмены из Подмосковья завоевали 6 медалей на чемпионате России по ушу
Две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали завоевали подмосковные ушуисты на чемпионате России в Москве. Об этом сообщили в Минспорте региона.
В своих весовых категориях победителями стали Мариам Казумян и Елизавета Диордийчук. Девушки выиграли все три поединка. Серебряными призерами стали Паша Ахмедов, Виктория Крюкова и Марьяна Авдеенко. На третью ступень пьедестала поднялся Шамиль Магомедов.
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Сборная Подмосковья заняла второе место в общекомандном зачете. Соревнования проходили в Москве с 9 по 12 марта.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.
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