Подмосковье выиграло 3 награды на международных соревнованиях по гребле на байдарках | 360°

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08 сентября 2022, 13:21

Подмосковье выиграло 3 награды на международных соревнованиях по гребле на байдарках

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Спортсмены из Подмосковья взяли три награды международных соревнований «Кубок доброй воли» по гребле на байдарках и каноэ. Об этом рассказали в Минспорта региона.

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Золотую медаль соревнований в заплыве на 500 метров получил Максим Каменсков. В женской дисциплине вице-чемпионкой стала Елена Анюшина. Также серебро получил Максим Спесивцев — в заплыве байдарок-одиночек на 1000 метров.

Кубок доброй воли проходит на гребном канале в Москве с 5 по 11 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил досрочно построить лицей с уклоном на IT и инженерию в Истре.

Спортсмены

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