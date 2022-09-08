Подмосковье выиграло 3 награды на международных соревнованиях по гребле на байдарках | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 13:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Подмосковье выиграло 3 награды на международных соревнованиях по гребле на байдарках

Читать 360tv в

Спортсмены из Подмосковья взяли три награды международных соревнований «Кубок доброй воли» по гребле на байдарках и каноэ. Об этом рассказали в Минспорта региона.

Реклама

Золотую медаль соревнований в заплыве на 500 метров получил Максим Каменсков. В женской дисциплине вице-чемпионкой стала Елена Анюшина. Также серебро получил Максим Спесивцев — в заплыве байдарок-одиночек на 1000 метров.

Кубок доброй воли проходит на гребном канале в Москве с 5 по 11 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил досрочно построить лицей с уклоном на IT и инженерию в Истре.

0 0 0 0 0 0