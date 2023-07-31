Подмосковье 31 июля 2023, 12:29 Спортсмены из Подмосковья завоевали 3 бронзы на чемпионате России по грэпплингу Фото: Всероссийская федерация грэпплинга

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Три бронзовые медали взяли борцы из Подмосковья на чемпионате России по грэпплингу, который прошел в Санкт-Петербурге. Подробнее рассказали в Минспорте региона.

Дважды на пьедестал почета поднялась Ирина Чернышова. Она выступала в весовой категории до 58 килограммов в двух разделах соревнований и везде попала в тройку сильнейших.

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Третью бронзу добыл для команды ЦФО Андрей Карузин. Он боролся в весовой категории до 77 килограммов.

Ирина представляет спортивный клуб «Самбист» города Лыткарино и клуб Savior в Раменском. Андрей также представляет лыткаринский «Самбист».

Чемпионат России по грэпплингу прошел в Санкт-Петербурге в зале спортивного комплекса «Сибур арена». В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 40 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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