Подмосковье 08 февраля 2023, 19:29 Спортсмены из Подмосковья завоевали 19 медалей на всероссийских соревнованиях по метаниям

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На всероссийских соревнованиях по метанию снарядов «памяти Лунева» спортсмены из Московской области завоевали 19 медалей. Из них шесть оказались золотыми, восемь — серебряными и пять — бронзовыми.

Среди девушек до 18 лет лучшей стала Алиса Махмутова. Ей удалось метнуть снаряд на 44 метра и 17 сантиметров. Третьей в категории также оказалась жительница Подмосковья Елизавета Романова с результатом 38 метров и 13 сантиметров.

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Ирина Криворучко оказалась первой среди юниорок до 20 лет. Ее результат составил 45 метров и 48 сантиметров. Среди юниоров до 23 лет первое место занял Степан Рухов с броском 51 метр и 15 сантиметров.

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Также на турнире отличились Дмитрий Филимонов, Александр Добренький, Роман Виноградов, Денис Лукьянов, Андрей Романов, Алена Бутенко, Софья Палкина, Анастасия Шкуратова и другие подмосковные легкоатлеты.

Всероссийские соревнования по метаниям «памяти Лунева» проходили в Сочи с 6 по 7 февраля.

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