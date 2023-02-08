08 февраля 2023, 19:29
Спортсмены из Подмосковья завоевали 19 медалей на всероссийских соревнованиях по метаниям
На всероссийских соревнованиях по метанию снарядов «памяти Лунева» спортсмены из Московской области завоевали 19 медалей. Из них шесть оказались золотыми, восемь — серебряными и пять — бронзовыми.
Среди девушек до 18 лет лучшей стала Алиса Махмутова. Ей удалось метнуть снаряд на 44 метра и 17 сантиметров. Третьей в категории также оказалась жительница Подмосковья Елизавета Романова с результатом 38 метров и 13 сантиметров.
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Ирина Криворучко оказалась первой среди юниорок до 20 лет. Ее результат составил 45 метров и 48 сантиметров. Среди юниоров до 23 лет первое место занял Степан Рухов с броском 51 метр и 15 сантиметров.
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Также на турнире отличились Дмитрий Филимонов, Александр Добренький, Роман Виноградов, Денис Лукьянов, Андрей Романов, Алена Бутенко, Софья Палкина, Анастасия Шкуратова и другие подмосковные легкоатлеты.
Всероссийские соревнования по метаниям «памяти Лунева» проходили в Сочи с 6 по 7 февраля.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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