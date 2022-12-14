Подмосковье 14 декабря 2022, 09:17 Спортсмены из Подмосковья завоевали 150 медалей на международном турнире по тхэквондо

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Международный турнир по тхэквондо «Московский вызов» прошел 11 декабря в легкоатлетическом комплексе ЦСКА. Команда из Подмосковья завоевала 150 медалей, большая часть которых — золотые.

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В турнире приняли участие тхэквондисты со всей России в количестве 2400 спортсменов. Московскую область представили жители Балашихи, Королева, Реутова, Ивантеевки, Электростали и Люберец. В общей сложности они завоевали 150 медалей, из которых 64 золотых, 48 серебряных и 38 бронзовых.

«Подмосковные спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и добились успеха. Поздравляем ребят, их родителей и тренеров с отличными результатами», — отметил выступление команды президент Федерации тхэквондо МФТ Подмосковья Александр Менчук.

Сборная Московской области по тхэквондо входит в тройку сильнейших команд России. Этот вид спорта набирает популярность в регионе. Уже сейчас более трех тысяч человек занимаются тхэквондо.

Двенадцатого декабря в Калининграде завершился Кубок России по дзюдо. По итогу турнира спортсмены из Подмосковья взяли четыре медали — три золота и одно серебро.

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